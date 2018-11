Roland Messmer wird Director für Zentraleuropa

{newsItem.falMedia[0]}

Fidelis Cybersecurity, Spezialist für die automatisierte Erkennung und Abwehr von Cyberbedrohungen mit Hilfe intelligenter Deception-Technologien, ernennt Roland Messmer zum Director für Zentraleuropa. In dieser Position verantwortet Messmer alle regionalen Vertriebs- und Marketingaktivitäten, den Auf- und Ausbau des Geschäfts mit Partnern und Endkunden sowie das weitere Wachstum im europäischen Markt.

Roland Messmer ist bereits seit vielen Jahren im Management und im Vertrieb von High-End-Netzwerkprodukten und -sicherheitslösungen tätig. Zuletzt verantwortete er als Regional Director das Geschäft in Zentral- und Osteuropa bei Logrhythm. Zu seinen weiteren beruflichen Stationen zählten Foundry Networks und – nach der Übernahme des Unternehmens – Brocade Communications. Dort bekleidete er verschiedene Management-Positionen und verantwortete unter anderem den Data-Center-Networking-Vertrieb. Zudem hat Messmer maßgeblich den Aufbau und das Wachstum von Aruba Networks in der Region verantwortet.

„Ein Blick auf die IT- und Security-Branche zeigt, dass Netzwerksicherheit, Endpoint Detection and Response, Deception-Technologien sowie die Abwehr von raffinierten Cyberangriffen die bedeutendsten Themen der vergangenen Jahre waren – und es in naher Zukunft auch bleiben werden“, erläutert Roland Messmer, Director Central Europe bei Fidelis Cybersecurity.