Sichere Konnektivität für den ÖPNV

Mit ca. 1.300 Beschäftigten zählen die Verkehrsbetriebe Karlsruhe zu den größten Arbeitgebern in der Region. Neben den reinen Verkehrsleistungen verfügen sie auch über große Bauhöfe, Werkstätten und nicht zuletzt eine leistungsfähige IT-Abteilung, die auch für das Tochterunternehmen, die Albtal-Verkehrs-Gesellschaft mbH, und den Karlsruher Verkehrsverbund die IT-Dienstleistungen erbringt.

Die Herausforderung

Nahtlose, sichere und zuverlässige Konnektivität zu gewährleisten, ist eine der Aufgaben der 30-köpfigen IT-Abteilung der VBK. Stabilität und Bandbreite sind wichtig, denn die Mitarbeiter nutzen beispielsweise SAP aus dem kommunalen Rechenzentrum. Hierzu kam einige Jahre eine maßgeschneiderte Lösung eines klassischen Security-Anbieters in Form eines Firewall-VPN zum Einsatz. Es folgte die Implementierung von Direct Access, einer VPN-Lösung von Microsoft, die aber funktional nicht die Erwartungen erfüllte, instabil war und sich als aufwändig in der Handhabung und Wartung erwies. Aus diesem Grund fiel die Entscheidung, eine moderne Lösung für sichere Konnektivität zu beschaffen.

Die Lösung

Im Rahmen einer Evaluierung hat Netmotion am besten abgeschnitten. Für die Lösung sprachen die nahtlose Konnektivität, das nahtlose Roaming und das einfache Netzwerk-Hopping, wodurch die Mitarbeiter immer online sein können. „Wir haben zu Beginn ein Proof of Concept mit dem Anbieter durchgeführt, dann ein kleines Deployment ausgerollt, das kontinuierlich wächst und ausgebaut wird. Die Lösung ist leicht skalierbar und einfach in der Installation“, erklärt Mohammed Amine, verantwortlicher Projektleiter in der IT bei den VBK.

Derzeit erstreckt sich der Einsatz auf die Verwaltungs-IT. Die Software ist aktuell auf fünf Servern installiert und leicht zu bedienen, woraus ein minimaler Aufwand für die IT-Administratoren entsteht. Durch den Einsatz der Lösung profitieren die VBK in verschiedener Hinsicht. Das Always-on VPN macht es für Benutzer nicht mehr erforderlich, das VPN manuell zu starten und sich zu authentifizieren. Die Software verwaltet die Datenverbindung permanent in Eigenregie und sorgt für eine performante Verbindung. Sie ist sowohl als Client als auch als Server wartungsarm. „Die Intelligenz steckt in der Software“, zeigt sich Amine beeindruckt.

Der Ausblick

Das Unternehmen ist gerade dabei, den Einsatz auf zusätzliche Funktionsbereiche außerhalb der Verwaltung auszudehnen. Die Planung sieht vor, die Lösung in der Instandhaltung sowie in weiteren Abteilungen auf rund 1.000 Clients zu installieren. In der Endausbaustufe soll Netmotion auf allen mobilen Geräten von VBK und AVG laufen, auch auf den Tablets der Triebfahrzeugführer. Die VBK schaffen damit die Voraussetzung für eine unternehmensweit zuverlässige Konnektivität und einen erfolgreichen Weg in die Zukunft. Auch die Nutzung der SDP-Funktionalitäten in einem Client ist in der Zukunft geplant.

Bildquelle: Getty Images/iStock/Getty Images Plus