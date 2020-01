Sie verantwortet das Citrix-Geschäft in Deutschland

{newsItem.falMedia[0]}

Petra-Maria Grohs übernimmt als Regional Vice President Deutschland die Verantwortung für das Citrix-Geschäft in Deutschland. In ihrer neuen Rolle soll sie ab sofort das Geschäft rund um die Lösungen für den digitalen Arbeitsplatz und modernste Netzwerke in Deutschland weiter ausbauen. Sie berichtet an den Area Vice President Central Europe Oliver Ebel.