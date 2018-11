Silver Peak verstärkt sein EMEA-Team

{newsItem.falMedia[0]}

Werner Walhier wird neuer Country Manager for Central and Eastern Region (CER). ((Bild: Silver Peak))

Werner Waldhier ist neuer Country Manager for Central and Eastern Region (CER). Waldhier war zuletzt bei IHS Markit und bringt über 27 Jahre Erfahrung in der IT mit leitenden Positionen bei PTC, Oracle, EMC und Sun Microsystems mit. Waldhier ist für das Umsatzwachstum bei CER verantwortlich, insbesondere in Deutschland.

Mike Kontowtt wird neuer Director of Channel Sales. Kontowtt kommt von MSK Consultancy zu Silver Peak und verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Bereich IT-Channel für Großanbieter wie Symantec. Er wird für den Vertrieb in EMEA und die EMEA-Channel-Strategie des Unternehmens verantwortlich sein.

Neuer Director of Field Marketing soll James Houselander werden. Er kommt von Riverbed zu dem Unternehmen. Er verfügt über fast 15 Jahre Erfahrung in Marketing- und Kommunikationsfunktionen in der IT-Branche, einschließlich IBM und EMC. Er wird für die Umsetzung der EMEA-Marketingstrategie verantwortlich sein.

Pierre Langlois, seit 2011 im Unternehmen, wurde befördert und ist nun als Regional Sales Director for Southern EMEA und Country Manager für Frankreich für die Beschleunigung des Umsatzwachstums in Frankreich und in Südeuropa verantwortlich.

Kontowtt, Houselander, Waldhier und Langlois stoßen zu Kristian Thyregod, Vizepräsident für EMEA, und Allan Paton, Regional Sales Director für Großbritannien und Irland (UKI), die beide Anfang des Jahres zum Unternehmen kamen.