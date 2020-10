So hat Haba sein Retouren-Management verbessert

{newsItem.falMedia[0]}

Dematic hat die Retouren- und Versandlogistik der Haba Group B.V. & Co. KG automatisiert. Dazu hat der Intralogistikspezialist ein platzsparendes Taschensortiersystem in dessen Distributionszentrum in Bad Rodach installiert, wo es den Spielwarenhersteller beim schnellen und effizienten Abwickeln von E-Commerce-Bestellungen unterstützt.

Das Unternehmen vertreibt von dort aus unter den Marken Haba, Qiero!, Fitz und Jako-O seine Produkte. Das automatisierte Hängesystem auf Rolladaptern lagert und sortiert sowohl Hänge- und Liegeware als auch flach verpackte Gegenstände und Kartons in einem einzigen System. Die Artikelaufnahme in die Taschen erfolgt ebenso wie deren Entleerung automatisch. Damit ist das System für die vollautomatisierte Auftragsabwicklung für den reinen E-Commerce und auch den Omni-Channel-Handel geeignet. Bei der Haba Group stellt der Taschensorter über zwei Stockwerke die Verbindung zwischen Wareneingang und Versandabteilung dar. In insgesamt 18 Pufferschleifen, in denen die Taschen zirkulieren und auf neue Auftragszuweisungen warten, finden bis zu 40.000 Produkte Platz. Dank der Lösung sind Retourwaren damit in kurzer Zeit wieder verkaufsbereit.

„Unser bisheriges Retouren-Management war den Anforderungen des modernen E-Commerce nicht mehr gewachsen. Mit dem Taschensortiersystem verkürzen wir die Zugriffszeiten auf zurückgeschickte Artikel und machen sie schnellstmöglich wieder für den Versand verfügbar“, erklärt Torsten Kreußel, Leiter Prozessmanagement, Produktion und Logistik bei der Haba Group B.V. & Co. KG. Besonderen Wert legte das Unternehmen aus Bad Rodach darauf, dass sich die neue Technik nahtlos in die bestehende Anlage integrieren ließ. Für die Installation verwendete Dematic daher den bis dato ungenutzten Luftraum in dem Distributionszentrum.



