So läuft der IT-Support im Ländle

Die IT Baden-Württemberg ist der zentrale IT-Dienstleister für die Landesverwaltung im Ländle (Foto: Schlossplatz in Stuttgart).

Die Landesoberbehörde IT Baden-Württemberg (BITBW) ist der zentrale IT-Dienstleister in der Landesverwaltung. Sie wurde 2015 als Kernstück der IT-Neuordnung im Land gegründet. Alle Einrichtungen und Dienststellen beziehen als Kunden ihre IT-Dienstleistungen bei der Behörde. Auf Basis der Usu-Software Valuemation will die BITBW nun ein breites IT-Serviceportfolio anbieten und die IT-Infrastruktur des Landes konsolidieren. Dabei unterstützt ein Service-Portal die Beauftragung und Erbringung von sowohl standardisierten als auch von kundenindividuellen Dienstleistungen.



Über einen geplanten Zeitraum von sechs Jahren gilt es, verschiedene Einzelsysteme abzulösen und schrittweise durch die landesweite Nutzung von Valuemation als zentraler ITSM-Software zu ersetzen. Nach dem erfolgreichen Projektstart ging die ITSM-Lösung im Januar 2017 zuerst bei der BITBW in Betrieb und wird seither bei den Kunden sukzessive ausgerollt. Aktuell steuert die Behörde mit der Software landesweit ca. 40.000 betreute Arbeitsplatzrechner und 3.800 Remote-Anschlüsse.

Zentrale Verwaltung der IT-Assets

Das ITSM-System unterstützt die BITBW beim Betrieb und bei der Steuerung des gesamten Lebenszyklus` aller IT-Systeme und -Anwendungen, der Verwaltung von IT-Assets (Hardware und Software-Lizenzen) sowie bei der Erbringung und Abrechnung von IT-Serviceleistungen. Die Servicekunden bestellen damit IT-Güter/-Services und wenden sich bei Fragen und Störungen über die Software als zentrales IT-Ticketsystem bzw. per IT-Self-Service an den IT-Support.



Ulrich Buck, Servicemanager und Projektleiter bei der BITBW, erklärt dazu: „Mit der neuen Software haben wir die Projektanforderungen in einer ersten Umsetzungsphase trotz engem Zeitrahmen erfolgreich umsetzen können. Sowohl Usu als Projektpartner als auch das Tool haben sich als flexibel erwiesen, so dass wir noch während der ersten Projektphase auf zusätzliche Anforderungen eingehen konnten.“

