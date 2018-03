So läuft es mit S/4 Hana im Wohnungsbau

Die aktuelle SAP-Version S/4 Hana wird dabei um maßgeschneiderte Branchenlösungen ergänzt. Für die Wohnungsbaugesellschaft soll das neue ERP-System eine wichtige Grundlage für den Weg der Digitalisierung sein. „Die neue Technologie bildet für uns die Basis, um als leistungsstarkes Unternehmen eine führende Rolle in der Digitalisierung der Wohnungswirtschaft einzunehmen. Die Lösungen der Promos sehen wir als Chance für die Umsetzung zukünftiger IT-Anforderungen“, erläutert Howoge-Geschäftsführer Thomas Felgenhauer.



In den kommenden Monaten soll der IT-Dienstleister die Wohnungsbaugesellschaft auch weiterhin in Schulungen und Optimierungen des Systems unterstützen. Bei Howoge handelt es sich um eines der größten landeseigenen Wohnungsunternehmen in Berlin. Neben der Verwaltung von rund 60.000 Wohnungen im Berliner Stadtgebiet entwickelt man Neubauten mit dem Ziel, den Objektbestand bis 2026 auf 75.000 zu erhöhen.

Bildquelle: Thinkstock/Getty Images