Stärkung der Allianz

{newsItem.falMedia[0]}

Die Position wurde geschaffen, um die Weiterentwicklung des Digital Transformation Business unter Nutzung von Microsoft-Technologien weiter zu fokussieren. Die Ernennung erfolgte im Umfeld der strategischen Allianz von Logicalis und Microsoft. Das Ziel ist es, Kunden gemeinsam bei der Transformation ihrer Unternehmen mit greifbaren Geschäftsergebnissen zu unterstützen.

McNeil wechselt vom Microsoft-Hauptsitz in Seattle nach Europa. Bisher bekleidete McNeil mehrere globale Funktionen innerhalb der Commercial Partnerorganisation von Microsoft und verantwortete zuletzt den Aufbau strategischer Partnerschaften in Amerika, Asien und Großbritannien. Er soll maßgeblich dazu beigetragen haben, dass die globalen Partner von Microsoft ihre Betriebsmodelle so umgestalten, dass sie in einer Cloud-First-Welt erfolgreich sind.

Bildquelle: Getty Images/iStock/Getty Images Plus