Digitales Dialogmarketing und automatisierte Mailingstrecken gewinnen für die Techniker Krankenkasse immer mehr an Bedeutung. Um den hohen Ansprüchen der Versicherten an eine kundenzentrierte Customer Experience gerecht zu werden, wird die Kommunikation der Techniker Krankenkasse zunehmend individualisiert und automatisiert. So bekommen alle Versicherten genau die Informationen, die sie betreffen und interessieren.

Wesentliche Ziele des digitalen Dialogmarketings bei der Techniker Krankenkasse sind die Stärkung der Kundenbindung und der Marke. Zudem spielt natürlich auch die Neukundengewinnung immer eine wichtige Rolle. Zu den Maßnahmen der Techniker Krankenkasse gehören z. B. verschiedene Newsletter wie TK-News und die Firmenkunden-Newsletter, die TK-Magazine und die stark individualisierte Willkommensstrecke für neue Versicherte. Zudem werden zukünftig vermehrt und gezielt Dialogstrecken eingesetzt.

„Artegic hat sich in einer europaweiten Ausschreibung durchgesetzt und mit seinen umfassenden Anwendungsmöglichkeiten den Zuschlag erhalten. Insbesondere das Alleinstellungsmerkmal Privacy Admission Control war damals ein entscheidendes Kriterium, um unsere hohen Datenschutzanforderungen zu erfüllen. Auch die umfangreichen Automation-Möglichkeiten wissen zu überzeugen.", so Keven Ohner, Content & E-Mail Marketing, Techniker Krankenkasse.

Bildquelle: Thinkstock/iStock