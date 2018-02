Technische Projektierung mit Perspectix optimiert

Die „Windmöller & Hölscher“-Gruppe mit Hauptsitz in Lengerich setzt bei der kundenspezifischen Projektierung seiner Maschinen und Systeme zur Herstellung und Verarbeitung flexibler Verpackungen auf die P´X Sales Solution von Perspectix. An zahlreichen Arbeitsplätzen entstehen überzeugende Konfigurationen für Maschinen zur Herstellung flexibler Verpackungen in aller Welt.