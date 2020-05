Teradata ernennt Steve McMillan zum President und CEO

{newsItem.falMedia[0]}

Das Board of Directors von Teradata hat Steve McMillan mit Wirkung zum 8. Juni 2020 zum President und Chief Executive Officer (CEO) sowie zum Mitglied des Board of Directors ernannt.

Steve McMillan war zuvor bei F5 Networks als Executive Vice President of Global Services tätig. Er tritt die Nachfolge von Victor Lund an, der interimistisch die Position des President und Chief Executive Officer innehatte. Lund wird mit der Ernennung von McMillan zum CEO am 8. Juni 2020 aus dem Board of Directors des Unternehmens ausscheiden.

Mit fast zwei Jahrzehnten Erfahrung in leitenden Positionen soll McMillan ein versierter Manager in der IT-Branche sein. Er verfüge über eine Erfolgsbilanz bei der Transformation von Unternehmensservices und -produkten in branchenführende Cloud-Angebote. Seine Fokussierung auf die Kunden und seine Handlungsstärke sollen dazu beitragen, Teradata auf ein neues Erfolgsniveau zu heben.



Bildquelle: Teradata