Thomas Sting verlässt die Data Center Group

Ralf Siefen und Thomas Sting gründeten 2005 das Unternehmen unter dem Namen proRZ Rechenzentrumsbau GmbH und bauten es zu einem der marktführenden Anbieter für Planung, Bau, Service und Betrieb von Rechenzentren in Deutschland auf. Die Gruppe beschäftigt heute rund 190 Mitarbeiter und kann auf über 1.000 Datacenter-Projekte zurückblicken.



Siefen: „Mit Thomas Sting verabschieden wir einen langjährigen Weggefährten. Für die angenehme Zusammenarbeit möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Für die anstehenden großen Herausforderungen einer immer schneller voranschreitenden Digitalen Transformation muss sich die Data Center Group jetzt kontinuierlich neu ausrichten und weiterentwickeln.“ Siefen hat eigenen Angaben zufolge allen Grund positiv in die Zukunft zu schauen. Gerade hat das Unternehmen einen weiteren größeren Auftrag für ein Dienstleistungs-Rechenzentrum in Offenbach erhalten. „Diese Art von Rechenzentren gehört mit zu unseren neuen strategischen Marktfeldern. Wir setzen somit auf Altbewährtes, werden es aber weiter verbessern sowie neue Märkte nach und nach wohlüberlegt angehen“, sagt Siefen.