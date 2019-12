Transparente Produktionsplanung bei Ypsomed

{newsItem.falMedia[0]}

Ypsomed, ein international tätiges Medizintechnikunternehmen, hat sich nach einem ausführlichen Proof of Concept (PoC) für die Einführung des Feinplanungstools Ganttplan der Dualis GmbH IT entschieden.

Ein Blick in das Produktionswerk in Solothurn

Das APS-System (Advanced Planning and Scheduling) soll Ypsomed an den Standorten Solothurn, Burgdorf und Schwerin eine durchgehende automatische Planung aller Ressourcen unterhalb von SAP ermöglichen. Ziel ist es, die operative Nutzung von Ganttplan im ersten Fertigungsbereich im Q1/2020 zu starten.

Das Unternehmen Ypsomed ist Entwickler und Hersteller von Injektions- und Infusionssystemen für die Selbstmedikation und ausgewiesener Diabetesspezialist mit über 30 Jahren Erfahrung. Der Innovations- und Technologieführer ist bevorzugter Partner von Pharma- und Biotechunternehmen für Pens, Autoinjektoren und Pumpensysteme zur Verabreichung von flüssigen Medikamenten. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Burgdorf (Schweiz) und verfügt über ein globales Netzwerk aus Produktionsstandorten, Tochtergesellschaften und Vertriebspartnern. Ypsomed beschäftigt weltweit rund 1.700 Mitarbeiter.

Um der wachsenden Dynamik aufgrund einer vergrößerten Produktpalette sowie den steigenden Kundenanforderungen gerecht zu werden, suchte das Unternehmen nach einer Planungslösung, die eine effiziente und transparente Produktionsplanung in den Bereichen Spritzguss und Montage ermöglicht und sich einfach an SAP anbinden lässt. Im Rahmen eines PoC wurde das APS-System als prädestinierte Lösung in Verbindung mit SAP evaluiert.



