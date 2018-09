Unterstützung bei der Smart-Home-Einrichtung

{newsItem.falMedia[0]}

Der Hersteller erhofft sich, durch die Technikhelfer des Netzwerks den Kundenservice im Bereich Smart Home ausbauen und Service-Leistungen nach individuellem Berdürfnis anbieten zu können.

Wie der Anbieter mitteilte, wünsche sich laut einer Umfrage des Digitalverbandes Bitkom gut jeder Dritte Unterstützung dabei, das eigene Zuhause in ein individuelles Smart Home zu verwandeln. Deshalb setze man bei Bosch auf die Zusammenarbeit, denn je nach Anzahl der Smart-Home-Produkte könne man so verschiedene Service-Pakete rund um die Einrichtung und Benutzung der Geräte anbieten, die auf der Partnerseite gebucht werden können. So erhielten Kunden Unterstützung beim Installieren und Einrichten ihrer vernetzen Raumklima-, Sicherheits- sowie Lichtsysteme.

Das bundesweite Service-Netzwerk von Mila bestehe aus Privatpersonen, die gelegentlich im Nebenerwerb Service-Leistungen erbringen, von der Service-Plattform geprüft und mithilfe einer eigenen Akademie spezifisch geschult werden. Bei spezialisierten technischen Fragen kämen zudem professionelle Technikdienstleister zum Einsatz. Ein besonderer Vorteil dieses Crowd-Modells sei, dass die Kunden bei der Einrichtung ihrer Smart-Home-Produkte von speziellen Service-Preisen profitieren könnten.

Zusätzlich soll die Zusammenarbeit Kunden den Vorteil bieten, dass sie den Service schnell und zum Wunschtermin anfordern können. Bei der Buchung eines Service-Auftrags ermittle ein Algorithmus umgehend den geeigneten Ansprechpartner.

Bildquelle: Mila