Warum Bafin die Regulierung der IT in KVGen verschärft

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) legt erstmals Minimalstandards für die IT in Kapitalverwaltungsgesellschaften (KVG) fest. Das Rundschreiben trägt den Titel „Kapitalverwaltungsaufsichtliche Anforderungen an die IT (KAIT)“. Betroffen seien 137 KVGen in Deutschland, die als externe Verwalter tätig sind und somit rechtlich von der Fondsgesellschaft getrennt sind.