Warum Bayer die IT neu ausrichtet

Intern konzentriert sich die IT-Funktion künftig stärker auf digitale Lösungen, mit denen sich Bayer im Wettbewerb unterscheiden kann. Die Neuausrichtung ist Teil der bereits im November 2018 angekündigten Effizienz- und Strukturmaßnahmen von Bayer.

„Wir wollen nicht nur Einsparungen erzielen, sondern die IT neu aufstellen, um digitale Lösungen in den Bereichen Gesundheit und Landwirtschaft schneller anbieten zu können“, betont Finanzvorstand Wolfgang Nickl. „Die Unterstützung durch die externen Partner ist für uns essenziell. Deshalb haben wir Anbieter gewählt, die in ihren Bereichen führend sind und mit denen wir bereits zusammenarbeiten“, ergänzt Daniel Hartert, Chief Information Officer bei Bayer. Die Partner übernehmen insgesamt ca. 950 IT-Mitarbeiter auf Vollzeitbasis von Bayer in Deutschland. Folgende Unternehmen wurden als strategische IT-Partner ausgewählt:

• Atos für die Bereiche weltweite Workplace-Services und Security Operations

• Capgemini für die Bereiche Business Intelligence Analytics and Controlling (BIAC), Enterprise Resource Planning (ohne HR), die globale IT-Infrastruktur, Service-Integration sowie Unified Communications & Collaboration (UCC)

• Cognizant für IT-Lösungen für die Bereiche Forschung und Entwicklung, Product Supply sowie Marketing und Vertrieb für die Division Crop Science

• Tata Consultancy Services für die Bereiche Forschung und Entwicklung, Product Supply sowie Marketing und Vertrieb für die Divisionen Consumer Health, Pharmaceuticals und die Corporate Functions sowie für HR-IT

Die Verträge laufen über sechs Jahre, mit der Option, um ein Jahr verlängert zu werden. Die betreffenden Mitarbeiter in Deutschland werden im Laufe des kommenden Jahres zu den Partnern wechseln. Für sie gilt u.a. auch der vereinbarte Schutz vor betriebsbedingten Kündigungen bis 2025 wie für Bayer-Beschäftigte in Deutschland.



