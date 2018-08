Warum Künz auf Dynamics CRM vertraut

{newsItem.falMedia[0]}

Möglich soll das sein, weil Künz, Hersteller von Kränen und von Ausrüstungen für Wasserkraftwerke und Rechenreinigungsanlagen, Informationen zu Kunden, Anlagen, Interessenten, Vertretern, aber auch zur Entwicklung des Marktes und des Wettbewerbs in Microsoft Dynamics CRM integriert und transparent verwaltet.

Bei der Installation der neuen CRM-Lösung mit industriespezifischen Best Practices von Orbis – sie ersetzt ein altes, vom Hersteller nicht mehr unterstütztes CRM-System mit zahlreichen Eigenentwicklungen – vertraute Künz auf die Prozess- und Beratungskompetenz von Orbis Austria. Ausschlaggebend waren auch die regionale Nähe und Referenzinstallationen bei anderen Kunden, heißt es.

Um die 360-Grad-Sicht auf kundenbezogene Vorgänge zu gewährleisten, auf die man bei Künz großen Wert legt, verknüpften die Experten Dynamics CRM auch mit der Enterprise-Resource-Planning-Software (ERP) des Anwenders (Psipenta), in der Kundenaufträge und Vertriebsbelege geführt werden. So sollen sich Informationen aus dem ERP, z.B. die Auftragskopfdaten, automatisch in das CRM übertragen und dort mit den entsprechenden Objekten – Kunde, Projekt, Anlage – verlinken lassen. Mit Dynamics CRM sei es darüber hinaus möglich, von den CRM-Datensätzen auf die Dokumente in dem Dokumenten-Management-System (DMS) von Künz (Keytech) zuzugreifen. Zu diesem Zweck wurde das Customer Relationship Management über Schnittstellen mit dem Dokumenten-Management-System verbunden.

Die aktuell rund 60 Benutzer können die Vertriebsdaten über die CRM-Mobile-App von Microsoft auf dem Smartphone oder Tablet auch unterwegs abrufen oder erfassen. Vor kurzem hat die Service-Abteilung begonnen, auch die Reklamationsbearbeitung in der CRM-Lösung durchzuführen.



