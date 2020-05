1.FC Köln: Von der Kunden-Odyssee zur Customer Journey

Wie eine aktuelle Studie belegt, wünschen sich rund drei Viertel der Verbraucher intuitive Lösungen bei digitalen Services. Eine Feststellung, die der 1. FC Köln zwar kannte, aufgrund einer Vielzahl von Zugangspunkten und damit über die letzten Jahre entstandenen unterschiedlichen Insellösungen aber technisch nur schwer umsetzen konnte. Der Kunden- und Mitgliederservice, der Ticketshop und das Merchandising arbeiteten genau wie die Fußballschule mit jeweils eigenen IT-Systemen und separaten Zugangsdaten. Dies führte etwa beim Ticketverkauf zum Saisonstart zu einer Anhäufung an Support-Anfragen. „Wir bekamen regelmäßig um die 500 E-Mail-Anfragen zu vergessenen Zugangsdaten, die wir in der heißen Verkaufsphase der Tickets zusätzlich stemmen mussten“, erklärt Philipp Deipenbrock, Leiter Service & Vertriebssteuerung beim Bundesligisten.

„Zur Zentralisierung unserer Service-Kanäle waren wir vor allem auf der Suche nach einer Single-Sign-on-Lösung. Salesforce hat uns sehr dabei geholfen, eine einheitliche Datenbasis zu schaffen, um für die Fans ein einziges Eintrittstor in die Welt des 1. FC Köln zu schaffen“, so Lukas Berg, Projektmanager CRM beim 1.FC Köln. „Die Einführung hatte bei uns zwei übergeordnete Ziele: einerseits die Fanerwartungen an eine individuelle Kommunikation über den Kanal seiner Wahl zu erfüllen, andererseits unsere eigene Arbeit durch Prozessoptimierung zu erleichtern und dazu beizutragen, die Umsätze zu steigern.“ Dabei spielte die Zentralisierung eine große Rolle, denn jeder mit Kunden- und Fankontakt brauchte eine einheitliche Sicht auf die Daten und die gesamte bisherige Kommunikation. Als Lösungsansatz wurden die Service- und die Community-Cloud mit Single Sign-on bei drei Service-Instanzen unter Einbeziehung der externen Dienstleister für Ticketing und Merchandising implementiert.

Mittlerweile haben Bereiche Zugriff auf die Service-Cloud, die vom Klub zunächst nicht vorgesehen waren, wie etwa der Sicherheitsbeauftragte. Wenn es um sensible Beschwerden zum Thema Stadionsicherheit geht, kann er in derselben Umgebung mit anderen Beteiligten direkt am Vorgang kommunizieren. Ein großer Vorteil: All diese Abteilungen haben zudem einen mobilen Zugriff, den immer mehr Mitarbeiter nutzen. Vor allem diejenigen, die viel im Stadion und auswärts unterwegs sind oder schnelle Entscheidungen treffen müssen, profitieren von dieser flexiblen und ortsunabhängigen Art zu arbeiten.