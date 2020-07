Abteilungsübergreifendes Know-how aufbauen

{newsItem.falMedia[0]}

ITM: Unter Mittelstand verstehe ich ...

Robert Dietrich: … leidenschaftliches Unternehmertum und das Rückgrat der Wirtschaft.



ITM: Der Mittelstand hebt sich von Großkonzernen dadurch ab, dass ...

Dietrich: … er jeden Tag aufs Neue Chancen und Risiken sehr genau abwägen muss, da für ihn die Folgen seiner Entscheidungen sofort und unmittelbar spürbar sind.



ITM: Um als IT-Spezialist im Mittelstand Erfolg zu haben, bedarf es ...

Dietrich: … qualifizierter Begleiter auf der „digitalen Reise“, die technisches Expertenwissen für Entscheider gut verständlich „übersetzen“ können.



ITM: Was die IT anbelangt, ist der Mittelstand ...

Dietrich: … in puncto Sicherheit immer noch zu schlecht aufgestellt – dabei werden die Cyberangriffe gerade auf den Mittelstand immer häufiger, wie wir im Hiscox Cyber Readiness Report 2019 herausfanden: 59 Prozent der KMU in Deutschland erlitten mindestens eine Cyberattacke, während es im Vorjahr erst knapp 35 Prozent waren.



ITM: Die durchschnittliche IT-Grundausstattung im Mittelstand besteht ...

Dietrich: … in der Regel aus moderner Hardware, fragmentierter Software, meist guten Vernetzungsmöglichkeiten via APIs, Plattformen und Clouds – aber noch zu wenig Risikobewusstsein.

ITM: Charakteristisch für IT-Investitionsentscheidungen im Mittelstand ist ...

Dietrich: … einerseits die Angst, den Anschluss zu verlieren. Andererseits ist aber auch das gute Gespür für neue Chancen – wie z.B. Smart Manufacturing – typisch: also die immer stärkere Digitalisierung im Maschinenbau, bei der Maschinen per Schnittstellen digital vernetzt werden und somit Fernwartungsoptionen, Software-Updates, Schulungen und vieles mehr möglich werden. Auch die hier neu entstehenden Risiken versichern wir übrigens mit einem speziellen Produkt.



ITM: Die typischen IT-Probleme des Mittelstands sind ...

Dietrich: … ein noch mangelndes Bewusstsein für Sicherheit, zu wenig Verständnis für agiles Arbeiten und fehlende Professionalität beim IT-Projektmanagement.



ITM: Als Lösung für diese Probleme favorisiere ich, dass ...

Dietrich: … abteilungsübergreifend ein solides Know-how für IT- und Digitalisierungsthemen aufgebaut wird – nicht zuletzt für die ganz neuen Kundenbedürfnisse, die mit der Digitalisierung aufkommen.



ITM: Handlungsbedarf auf IT-Seite im Mittelstand sehe ich ...

Dietrich: … bei der Entwicklung eines Verständnisses zum Thema „digitale Risiken“ – und wie man diesen wirksam begegnen kann, IT- und versicherungstechnisch.



ITM: Das Umsatzwachstum im letzten Geschäftsjahr in Deutschland belief sich auf ...

Dietrich: … fast 19 Prozent, was wir zu wichtigen Teilen unseren innovativen Cyber- und IT-Versicherungslösungen verdanken, mit denen wir vor knapp zehn Jahren die Pioniere auf dem deutschsprachigen Markt waren.



ITM: Der Anteil des Mittelstands-geschäfts daran betrug ...

Dietrich: … etwa 60 Prozent von allen Versicherungspolicen. Daran sieht man, welche absolut zentrale Rolle der Mittelstand für uns spielt.



ITM: Was Vertrieb und Marketing angeht, bevorzuge ich ...

Dietrich: … die enge Zusammenarbeit mit echten Spezialisten und Entscheidern, um einen spitzen Fokus auf die relevanten Zielgruppen zu setzen.

