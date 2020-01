Achillesferse Datenschutz

{newsItem.falMedia[0]}

In den IT-Abteilungen bereiten indessen die prozessualen Anforderungen Kopfzerbrechen, weil die wachsenden Geräteflotten nur noch mit Mühe überblickt werden können. Dieses Spannungsfeld bestätigt eine von Samsung in Auftrag gegebene Yougov-Studie, die das Technologieunternehmen zum europäischen Datenschutztag veröffentlicht hat.

Fast die Hälfte der befragten Geschäftsführer in kleinen und mittelständischen Unternehmen sieht Datenschutz als große Herausforderung mobiler Arbeit. 68 Prozent bieten ihren Mitarbeitern trotz dieser Bedenken bereits mobile Lösungen an – eine Notwendigkeit, um in Zeiten des Fachkräftemangels am Arbeitsmarkt bestehen zu können. Resultierend daraus geben 76 Prozent der befragten IT-Experten an, dass sich die Anzahl mobiler und vernetzter Geräte erhöht hat. Ein Trend, der es ihnen erschwert, alle Geräte im Blick zu behalten, so 55 Prozent der befragten IT-Administratoren. „Die wachsende Geräteflotte stellt IT-Abteilungen neben dem normalen Alltagsgeschäft vor Herausforderungen. Es braucht Lösungen, mit denen IT-Administratoren komplexe Geräteflotten zentral und sicher einrichten und verwalten können“, so Sascha Lekic, Director IT & Mobile Communications B2B bei Samsung Electronics. Das bestätigen auch 71 Prozent der befragten IT-Fachleute und geben an, dass die Administration einer verteilten Geräteflotte wesentlich komplexer geworden ist.

Effiziente Verwaltung und zuverlässiger Schutz wichtiger denn je

Gefragt sind also Lösungen, die IT-Experten beim gesamten Lifecycle-Management – von der Inbetriebnahme neuer Geräte bis hin zu ihrer Ausmusterung – unterstützen. Mit der Sicherheitsplattform Knox bietet der Hersteller eine Softwarelösung, die vor Missbrauch und Verlust sensibler Daten schützt. Eine Entlastung der IT-Abteilungen schafft darüber hinaus die für Unternehmen verfügbare Enterprise Edition von Samsung. Sie unterstützt bei der Geräteverwaltung durch hilfreiche Tools für Remote-Konfigurationen und Patch-Management.



Security-Kampagne: „Damit Deins Deins bleibt“

Auf die Bedeutung von Datensicherheit macht Samsung in der aktuellen Kampagne „Damit Deins Deins bleibt“ aufmerksam. Diese verdeutlicht, welche Folgen der Verlust privater Informationen durch ein ungeschütztes Gerät mit sich bringen kann.

Bildquelle: Getty Images/iStock/Getty Images Plus