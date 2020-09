Adesso mit neuem Standort in Walldorf

{newsItem.falMedia[0]}

Die Adesso Group will im September mit einem neuen Standort in Walldorf an den Start gehen und so ihre Partnerschaft mit SAP untermauern.

Damit ist das Unternehmen mittlerweile an insgesamt 25 Standorten innerhalb Deutschlands vertreten. Mit der neuen Niederlassung investiert adesso vor allem in die Zusammenarbeit mit dem Softwarekonzern SAP, der in Walldorf seine weltweite Firmenzentrale hat.

Die jüngste Geschäftsstelle sei ein klares Statement zur Zusammenarbeit mit dem Technologiepartner SAP. Das neue Büro im „Partner Port“, einem Bürokomplex für SAP-Kooperationspartner, unterstreiche diese Intention. Hier befinde sich Adesso unter einem Dach mit Global Playern wie HP, Dell, IBM, Fujitsu und nicht zuletzt Microsoft. Microsoft und SAP wiederum arbeiten im Rahmen ihrer Cloud-Partnerschaft unter dem Titel „Project Embrace auf Microsoft Azure“ eng zusammen.

Die Nähe zu den beiden engsten Technologiepartnern werde den Aufbau dieser Niederlassung beflügeln, so das Unternehmen. Man nehme einen wachsenden Beratungsbedarf im Markt zu Innovationen durch SAP und Microsoft wahr. Hier gebe es aktuell mehrere Paradigmenwechsel. Die Nutzung von IaaS (Infrastructure as a Service) zur Beschleunigung des Umstiegs auf S/4Hana in Verbindung mit den Angeboten von SAP und Microsoft zu PaaS (Platform as a Service) eröffne Unternehmen Chancen, um die digitale Ausgestaltung ihrer Organisation auf ein neues Level zu heben.

Aktuell unterstütze Adesso SAP bei der Weiterentwicklung seines Kernprodukts S/4Hana, des KI-basierten ERP-Systems auf Basis der Datenbank Hana. Anwender weltweit würden alsbald dieses modernisierte System in ihren Unternehmen einsetzen, um Geschäftsprozesse dann mittels intelligenter KI- und robotergestützter Prozessautomatisierung zu verbessern.

Bildquelle: Getty Images/iStock/Getty Images Plus