Alex Atzberger neuer Episerver-CEO

{newsItem.falMedia[0]}

Atzberger war zuvor über 15 Jahre bei SAP tätig, zuletzt als President of SAP Customer Experience. Er verfügt damit nicht nur über umfassende Erfahrung im Bereich Enterprise Software, sondern auch darin, den Kundennutzen auf der einen Seite sowie die Bekanntheit von Marken auf der anderen Seite zu steigern und so das globale Cloud-Wachstum zu beschleunigen.

Atzberger hat einen internationalen Background: Der 42-jährige Deutsche wurde in Hongkong geboren und hatte nach Stationen in einem New Yorker Start-up und bei McKinsey in München diverse Führungspositionen bei SAP inne.

Er löst Interims-CEO Adam Berger ab, der weiterhin als Executive Chairman von Episerver und Managing Director bei Insight Partners tätig ist. Die Führungskräfte berichten ab sofort an Atzberger, der wiederum an Executive Chairman Adam Berger sowie den Vorstand reportet.

Bildquelle: Episerver