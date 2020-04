Allcloud gewinnt Uli Baur für DACH-Region

{newsItem.falMedia[0]}

Allcloud, ein weltweit aktiver Anbieter von Professional Services und AWS Premier Consulting Partner, hat Uli Baur als Senior Vice President für die DACH-Region ernannt. Baur verfügt über mehr als zehn Jahre Erfahrung im Bereich Cloud-Services in verschiedenen Management-Positionen und verstärkt das Allcloud-EMEA-Team, damit die wachsende Nachfrage von Unternehmen nach Professional Services und Tools für Cloud Enablement und Cloud Transformation optimal bedienen werden kann.

Baur wird die Strategie in der Region DACH verantworten und direkt an Ronit Rubin, AllCloud President EMEA, reporten. Ziel ist, den Mittelstand und große Unternehmen im DACH-Markt bei der Migration in die Cloud und beim optimalen Betrieb ihrer Lösungen in der Cloud mit Expertise und Managed Services zu unterstützen.

Allcloud verfügt nach eigenen Angaben – und wie die Zertifizierungen und Competencies zeigen – über das erforderliche Know-how, um Unternehmen dabei zu helfen, mit Cloud-Technologien sichere und agile Lösungen für ihre wichtigsten geschäftlichen Herausforderungen umzusetzen.

„Wir freuen uns sehr, dass Uli Baur das Team verstärkt“, sagt Ronit Rubin, President EMEA bei Allcloud. „Mit seiner weitreichenden Erfahrung im Bereich Cloud-Services ist er ideal geeignet, um im DACH-Markt das Wachstum zu steigern und unsere Aktivitäten dort zu planen und zu steuern. “

„Das Potenzial für Services im Bereich Cloud-Migration in der DACH-Region ist riesig. Für so gut wie alle Unternehmen macht die Migration in die Cloud Sinn, und eine hohe Zahl an Unternehmen hat hier noch viel vor sich", freut sich Baur auf seine künftigen Aufgaben.

Bildquelle: Allcloud