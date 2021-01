Alleingesellschafter für WSW Software

{newsItem.falMedia[0]}

Müer hat dazu die bis dazu von Salt Solutions gehaltenen Geschäftsanteile in Höhe von 75 Prozent übernommen. WSW Software, seit 2012 eine Tochtergesellschaft von Salt Solutions, steht damit wieder völlig eigenständig da: Das Unternehmen ist unabhängig in seinen Entscheidungen, und die erwirtschafteten Gewinne müssen nicht mehr abgeführt werden, sondern verbleiben in der Firma, wodurch sich die Liquidität und damit auch die Investitionssicherheit erhöhen. Die Position von WSW Software als Anbieter SAP-basierter Add-ons für die Automobilindustrie soll dadurch gefestigt und die Entwicklung digitaler IT-Lösungen und -Services zur Optimierung von Logistik-, Fertigungs-, Zoll- und Business-Analytics-Prozessen intensiviert werden.

Klaus Müer ist seit 2004 bei der WSW Software GmbH, die 2019 einen Umsatz von 13,9 Millionen Euro erzielte und gegenwärtig 130 Mitarbeiter beschäftigt. 2008 übernahm er die Geschäftsführung des IT-Dienstleisters. Davor hat der diplomierte Wirtschaftswissenschaftler als Berater mit Schwerpunkt auf Logistik in SAP unter anderem bei der Beratungsgesellschaft Bearingpoint gearbeitet. Möglich wurde der Erwerb der Gesellschafteranteile, weil das Unternehmen an Accenture verkauft wurde.

Bildquelle: WSW Software