Alles im Blick behalten

Die Digitalisierung kommt in der Gesundheitsbranche meist nur schleppend voran. Laut einer vom Marktforschungsinstitut Ipsos in Auftrag gegebenen Studie ist jeder zweite Deutsche unzufrieden mit dem digitalen Fortschritt im Gesundheitswesen. Wer an die Digitalisierung des Sektors denkt, dem kommen wohl vor allem Gesundheits-Apps, digitale Patientenakten und Terminvereinbarungen oder Online-Beratung in den Sinn. Die Möglich- und Notwendigkeiten der Digitalisierung gehen aber weit darüber hinaus und betreffen auch zahlreiche Bereiche „hinter den Kulissen“ der Gesundheitsbranche – wie beispielsweise die HR-Abteilungen der Unternehmen.