Alltag oder Zukunftsmusik?

Am Anfang war das Wort. Schon bei unseren Jüngsten zeigt sich, dass Sprache die intuitivste Form der Kommunikation darstellt: Kinder können noch nicht richtig lesen oder schreiben, aber bereits mit Siri und Alexa reden, um ein Spiel zu starten oder Videos abzuspielen. Auch im Business-Umfeld können Systeme über eine Spracheingabe gesteuert werden. Zum Alltag eines Sales-Mitarbeiters gehört beispielsweise, dass er mit dem Auto Kunden besucht. Im Nachgang geht es dann darum, die gewonnenen Informationen zu dokumentieren und auszuwerten. Eine zeitaufwendige Arbeit. Bequemer wäre es doch, wenn sich der Mitarbeiter bereits im Auto mit einem Voicebot unterhalten könnte, der die entsprechenden Aufgaben übernimmt. Während Sprachassistenten wie Siri, Alexa und Co. inzwischen zum Alltag gehören, sind im Business-Bereich Chat- und Voicebots bislang kaum anzutreffen. Also alles noch Zukunftsmusik?

Während Voicebots unterwegs hilfreich sein können, stoßen sie anderswo an ihre Grenzen. Neue Technologien wie Natural Language Processing und Automatic Speech Recognition haben in den vergangenen Jahren enorme Fortschritte gemacht. Dennoch gibt es Szenarien, in denen die Technik scheitert. So haben Voicebots noch Schwierigkeiten mit lauten Umgebungsgeräuschen – etwa in hektischen Büroumgebungen.