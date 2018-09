Andersch AG managt Projekte mit Blue Ant

{newsItem.falMedia[0]}

Die Restrukturierungsberatung Andersch AG hat die Multi-Projektmanagement-Lösung Blue Ant der Proventis GmbH eingeführt. Damit sei das Unternehmen besser in der Lage, die Transparenz in der Steuerung über diverse Projekte hinweg zu gewährleisten.

Bei Gründung der Andersch AG im Jahr 2012 seien es noch zehn Kollegen gewesen, deren Verfügbarkeiten überblickt werden mussten; dafür reichte eine einfache Excel-Lösung aus. Nun, sechs Jahre später, beschäftige Andersch jedoch das Achtfache an Mitarbeitern – und die Pflege in Excel sei zunehmend unübersichtlicher geworden. Daher habe man eine Projektmanagement-Software einführen wollen, mit der wieder volle Transparenz über Projekte, die Auslastung der Mitarbeiter und somit mehr Planungssicherheit gegeben sei.

Nach einer längeren Auswahlphase habe sich das Unternehmen für die Multi-Projektmanagement-Software entschieden. „Blue Ant hat uns einfach die größte Schnittmenge an Lösungen geboten und unsere Anforderungen am besten verstanden“, erklärt Christopher Weiß, Manager der Andersch AG und für die Einführung der neuen Lösung mitverantwortlich.

Die Implementierung sei sequenziell verlaufen. Zunächst sei die bisherige Zeiterfassung abgelöst worden, was sich auch auf die Buchhaltung auswirkte: Hierfür wurde zuerst eine separate Schnittstelle entwickelt, dann wurden alle Ist-Daten der Mitarbeiter erfasst und letztlich führte man die neue Zeiterfassung ein. Dies habe insgesamt etwa acht Wochen gedauert. Im zweiten Schritt seien in weiteren sechs Wochen die bestehenden Excel-Lösungen für die Disposition der Mitarbeiter abgelöst worden. Für die Zukunft seien zudem weitere Einsatzszenarien in Planung.

Bildquelle: Thinkstock/ iStock