Arithnea holt Kai-Uwe Jürgens nach München

Die Digital-Business-Agentur Arithnea holt mit Kai-Uwe Jürgens einen erfahrenen Digital-Experten mit an Bord. Ab 15. April leitet Jürgens die Niederlassung in Neubiberg bei München und bringt über 20 Jahre Expertise in den Bereichen Medien, Content und Vertrieb mit. In seiner letzten Position war Jürgens als Director Global Business Development & Integration Teil des Senior Managements für die Schwerpunkte Sales und Marketing der Serviceplan Group verantwortlich.

Jürgens Hauptziel ist es, gemeinsam mit allen acht Standorten zur führenden Digitalagentur Deutschlands aufzusteigen. Seine Strategie besteht in erster Linie darin, mit seinem ganzen Team und Auftraggebern das optimale Kundenerlebnis zu schaffen. Seine Taktik: Überwinden von Abteilungsgrenzen zugunsten der Kundenzentrierung. Grundlage dafür bildet sein breites Know-how in den Bereichen Media, Data, Business Transformation sowie Digitalisierung und die langjährige Expertise im Bereich Marketing Performance Management.



„Noch nie war es für Unternehmen dringender in Sachen Digitalisierung Geschwindigkeit aufzunehmen. Mit Kai-Uwe Jürgens haben wir in München zur richtigen Zeit den richtigen Kopf gefunden, um das Digital Business unserer Kunden entscheidend voranzutreiben. Als starker Kommunikator wird Kai-Uwe die essentiellen Units User- und Customer-Experience bei Arithnea weiterentwickeln und Neu- sowie Bestandskunden beratend zur Seite stehen“, so Ingo Ax, Geschäftsführer der Arithnea GmbH.

Bildquelle: Arithnea