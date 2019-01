Auf Microsoft Azure in die digitale Zukunft

{newsItem.falMedia[0]}

Gemeinsam mit Intershop als strategischem Partner wird das Unternehmen die digitale Transformation als traditionelles Großhandelsunternehmen vorantreiben. Die Zusammenarbeit ist zunächst auf fünf Jahre angelegt. Dabei sollen im ersten Schritt die Vertriebswege mit der Commerce Suite auf Basis von Microsoft Azure digitalisiert werden.

Den ersten Schritt machte nun die Esco Metallbausysteme GmbH, die in der VBH-Gruppe den Metallbaubereich abdeckt. Das Unternehmen hat seinen Webshop komplett überarbeitet. Der neue Shop enthält etwa 50.000 Produkte von hochwertigen Herstellermarken sowie Produkte der Eigenmarken SysteQ und GreenteQ. „Wir wollen unseren Kunden eine komfortable und leistungsfähige Bestellplattform anbieten. Deshalb ist für uns die Möglichkeit, im neuen Shop unsere Schloßpakete zu konfektionieren, besonders wichtig“, so Kevin Münch, Leiter E-Commerce der Esco.

Oliver Maisch, CIO bei VBH Holding GmbH, ergänzt: „Die Digitalisierung unseres Vertriebs ist zentral für unsere Positionierung im Markt. Die Roll-outs in den Niederlanden, Belgien und Deutschland sind nur der Anfang des gemeinsamen Prozesses. Weitere sieben Länder sind in unserem strategischen Fokus.“ Neben den digitalen Touchpoints soll die Digitalisierungsstrategie des Unternehmens außerdem in Zukunft auf ein Online-Business-Management und ein proaktives Application-Management ausgeweitet werden.



Bildquelle: Thinkstock/iStock