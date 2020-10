Auftragseinbrüche und Absicherung sind erkennbar

Von: Marc Thamm

Laut aktuellem Hiscox-IT-Versicherungsindex hat die IT-Dienstleistungsbranche weniger von den letzten Monaten profitiert als angenommen. Nur fünf Prozent der IT-Dienstleister bezeichnen sich selbst als Gewinner der Corona-Krise und bei mehr als der Hälfte der befragten Firmen (52 Prozent) sind Aufträge weggebrochen. In den kommenden Monaten ist jedoch ein Aufschwung zu erwarten, da viele Projekte, die Anfang und Mitte 2020 auf Eis gelegt wurden, jetzt wieder aktuell werden. Das ist beim Versicherer auch bei der Nachfrage von IT-Versicherungen und den entsprechenden Schadenmeldungen spürbar.

Die Studie zeigt zudem den hohen IT-Fachkräftemangel in Deutschland. Häufigste Gründe für die Beauftragung von IT-Dienstleistern waren fehlendes Personal inhouse und zu wenig Kapazitäten. Letzteres geben 78 Prozent der Befragten an – eine Steigerung um 25 Prozentpunkten zu 2018. Dabei achten die Auftraggeber bei Digitalisierungsprojekten stärker denn je auf eine ausreichende Risikoabsicherung der Dienstleister.

Relevanz von IT-Versicherungen steigt

Dieser Trend spiegelt sich auch in den steigenden Abschlusszahlen bei IT-Versicherungen wider. So haben 80 Prozent aller befragten IT-Dienstleister eine IT-Berufshaftpflichtversicherung abgeschlossen, bei Firmen über 200 Mitarbeitern sogar 99 Prozent. Die Absicherung wird immer wichtiger: Über die Hälfte der Befragten (58 Prozent) mussten ihre Versicherung schon mindestens einmal in Anspruch nehmen.



Dass IT-Versicherungen an Bedeutung gewinnen, schlägt sich auch im Wert des Hiscox-IT-Versicherungsindex nieder. Dieser steigt im Vergleich zum Vorjahr um 4,9 Punkte auf 80,6. Dies zeigt, dass mehr IT-Firmen IT-Versicherungen kennen, eine oder mehrere davon abgeschlossen haben und diese für relevant halten.

