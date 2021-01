Aus Alt mach Neu

{newsItem.falMedia[0]}

Durch diese Anbindungsollen sich Fertigungsunternehmen trotzdem einen Überblick zur Auslastung des gesamten Maschinenparks verschaffen und mehr Transparenz im Shopfloor erhalten können. So sei auch eine Integration dieser „Langläufer“ in eine moderne Smart Factory problemlos möglich – ganz ohne den Kauf neuer Maschinen.

Bei alten Anlagen die effektivste Datenerfassung zu ermitteln ist eine wichtige und oft größere Aufgabe auf dem Weg zur Digitalisierung. Die Erfahrung bei vielen Fertigungsunternehmen zeige, dass die Nachrüstung einer separaten Technik meist effizienter und kostengünstiger sei, als sich lange mit den alten Protokollen und Maschinensteuerungen zu beschäftigen, so das Unternehmen.

Blick auf das große Ganze

Nach der Anbindung könne die Maschine über die MIP-Daten an andere Tools übermitteln und im Gesamtkonzept einer Smart Factory vernetzt werden. Mit Integration in das MIP-Ökosystem sollen Fertigungsunternehmen so die Möglichkeit erhalten, aus einem breiten Portfolio unterschiedlicher Hersteller das am besten auf sie passende Digitalisierungskonzept auszuwählen. Die verschiedenen Anwendungen seien interoperabel und können untereinander Informationen austauschen.

Bildquelle: Gettyimages/iStock/Gettyimages Plus