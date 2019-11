Ausgezeichnet im stilvollen Ambiente

{newsItem.falMedia[0]}

Die etablierte Auszeichnung in der mittelalterlichen Klosteranlage würdigt zukunftsweisende und visionäre Unternehmen innerhalb der Branche und wurde in diesem Jahr in sechs Kategorien vergeben: Datacenter Infrastructure, Hosting, Security, Domains, Cloud und Innovative/Digitale Geschäftsmodelle. Besonders zu erwähnen ist die sechste Kategorie, die „Ladies in Tech“ ehrt. Preisträgerin ist in diesem Jahr Stefanie Kemp, Group Chief Innovation, Transformation, Digitisation in der Lowell Group, die vor allem für ihren Beitrag für weibliche Führungskräfte in der Internetwirtschaft und ihren Einsatz für die Digitalisierung von Gesellschaft und Wirtschaft ausgezeichnet wurde.

Zu den weiteren Preisträgern zählen Luckycloud (Hosting), Dracoon (Security), Eurid (Domains), Oneclick (Cloud) und RWE Supply & Trading sowie Riello Power Systems (Datacenter Infrastructure). Über die Nominierungen und die Preisvergabe hatte zuvor eine Expertenjury mit Vertretern aus Wirtschaft, Wissenschaft und Medien beraten.

sk