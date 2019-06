Automatisierter Konzernabschluss

{newsItem.falMedia[0]}

In der ersten Projektphase wurde IDL.Konsis eingeführt und eine intelligente Schnittstelle zum Vorsystem Datev definiert. Damit konnte Frankfurt Energy seine Konzernabschlusserstellung weitgehend automatisieren und den Aufwand für den Konsolidierungsprozess von 27 auf neun Manntage reduzieren.

Standardisierte Abschlussprozesse im dynamischen Projektumfeld

Für das zentrale Konsolidierungsteam von Frankfurt Energy liegt eine besondere Herausforderung in der hohen organisatorischen Dynamik, die das projektbezogene Photovoltaik-Geschäftsmodell mit sich bringt. Das Unternehmen entwickelt nachhaltig Solarparks und betreibt derzeit rund 220 MWp (Megawatt Peak) in Deutschland und Europa. Darüber hinaus ist es u.a. in den Geschäftsfeldern Batteriespeicher, Blockheizkraftwerk und Energiehandel tätig und bietet Produkte und Services wie Peak Shaving, Regelenergie, Direktvermarktung, Eigenverbrauch sowie Dachsanierung. Die Tochtergesellschaft Mercurcap GmbH ist als Investitionsplattform im Bereich der Erneuerbaren Energien, Startups, Immobilien und M&A sowohl für Investoren als auch Projektanbieter tätig.

Der Energiespezialist sei auf Expansionskurs und wachse jährlich um bis zu 20 Gesellschaften und 30 Projekte. Mit der Konsolidierungslösung liege der Konzernabschluss auch in diesem dynamischen Projektumfeld innerhalb von drei Wochen vor und könne künftig im wachsenden Unternehmen mit gleichbleibenden Ressourcen erstellt werden. Außerdem seien nun unterjährige Zwischenabschlüsse möglich. Das Buchhaltungsteam schätze darüber hinaus die Transparenz bei der Auswertung der Bilanz- und GuV-Positionen. Dennis Martin, Teamleiter Rechnungswesen / Controlling der Frankfurt Energy Holding GmbH, bestätigt: "Wir können uns per Drillthrough von der IDL.KONSIS Analyse-Bilanz bis zu den DATEV-Konten per Mausklick in Sekunden durcharbeiten und nachforschen."