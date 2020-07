Automatisierung im Lager

{newsItem.falMedia[0]}

Der Logistiksoftwareanbieter Inconso, Teil des Geschäftsfelds Körber Supply Chain, unterstützt in Zalando mit hochautomatisierten Systemkomponenten zur Orchestrierung von IT-Abläufen.

Inconso unterstützt die logistischen Prozesse in den Lägern von Zalando.

Ausgestattet wurde das Logistikzentrum in Lodz, Polen, mit einem viergassigen Shuttle für mehr als 6.000 Behälter und 35 km Fördertechnik. InconsoWCS (Warehouse Control System) biete eine innovative Lösung zur Steuerung der Logistik und Expertise bei der nahtlosen Integration. Die Lösung erlaube hierbei eine anbieterunabhängige Materialflusssteuerung und übergreifende Optimierungsstrategien bei der dynamischen innerbetrieblichen Transportsteuerung, der Bildung von Doppelspielen oder der Reihenfolgenbildung von Teilaufträgen. Zudem schaffe das WCS moderne Technologiestandards bei der Bearbeitung von rund 1,7 Millionen Telegrammen pro Stunde, um der anspruchsvollen logistischen Abwicklung im E-Commerce-Umfeld gerecht zu werden.

„Auf 130.000 Quadratmetern sind besonders performante Lösungen für die reibungslose Logistikabwicklung gefragt“, betont Rudolf Pulkenat, Lead Warehouse Facilities Engineering bei Zalando. In dem Logistiksoftwareanbieter habe man einen passenden Partner gefunden, um insbesondere den wachsenden Anforderungen an ein synchronisiertes Zusammenspiel der Systemkomponenten begegnen zu können. Dabei unterstütze die Einführung moderner Lösungen dabei, auch wachsenden Herausforderungen in der Logistik angemessen begegnen zu können.

Bildquelle: Inconso