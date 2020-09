Campus-Flair im Home Office

{newsItem.falMedia[0]}

Wie so viele Veranstaltungen, musste auch die diesjährige Partnerveranstaltung des Bochumer IT-Sicherheitsspezialisten G Data Cyberdefense etwas anders als gewohnt stattfinden.

Auch mit seiner dritten Ausgabe konnte sich der G Data „Tech Day“ als spannende Nabelschau der IT-Security-Branche präsentieren – und das sogar, obwohl die Netzwerkveranstaltung den aktuellen Umständen entsprechend unter ganz anderen Vorzeichen abgehalten werden musste. So wurde die Konferenz konsequent als umfangreiches Online-Format aufgezogen, dessen Programm den Veranstaltungen der Vorjahre aber in nichts nachstand. Für die virtuellen Gäste bedeutete dies, dass es neben vielen Neuigkeiten zu den Produkten und Services des Unternehmens auch wieder spannende Einblicke in die Praxis gab.

Die Dringlichkeit vieler Aspekte hätte kaum aktueller sein können: „Die Corona-Pandemie hat die Digitalisierung noch einmal stark beschleunigt. Seit einigen Monaten kommunizieren und arbeiten wir und viele mittelständische Unternehmen überwiegend virtuell“, betonte Andreas Lüning, Gründer und Vorstand des Unternehmens, im Rahmen der Veranstaltung. Ein Umstand, der derzeit viele Unternehmen vor neue Herausforderung stelle – vor allem hinsichtlich ihrer IT-Sicherheit.

Wie in den Jahren zuvor klang auch der virtuelle Partnertag mit einem geselligen Teil aus: Ein zweistündiges Biertasting mit Oliver Daniel Sopalla, Geschäftsführer der Biwenko GmbH „Hopfen sei Dank“ stand auf dem Programm. Vorab hatten die „Tech Day“-Besucher ein Überraschungspaket zugeschickt bekommen, in dem unter anderem sechs Biersorten enthalten waren. Die Geschichten rund um die Biersorten des Ruhrgebiets rückten den Standort Bochum im Herzen des Ruhrgebiets in den Mittelpunkt und holten die Campus-Atmosphäre ein Stück weit zu den Partnern nach Hause.

Bildquelle: G Data Cyberdefense