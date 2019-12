CSS AG verstärkt Aufsichtsrat

{newsItem.falMedia[0]}

Die CSS AG, ein Anbieter einer vollständig integrierten Unternehmenssoftware für den Mittelstand, hat den Diplom-Kaufmann Claus Bähre in den Aufsichtsrat berufen.

Als Partner im Geschäftsbereich Corporate Finance bei Ebner Stolz, einer unabhängigen mittelständischen Prüfungs- und Beratungsgesellschaft, ist Bähre ein Experte in den Bereichen Due Diligence, M&A, Transaktions- und Restrukturierungsberatung sowie in der operativen Umsetzung von Wachstumsstrategien. Er folgt in dieser Position dem langjährigen Aufsichtsratsmitglied Wilfried Möller, Steuerberater aus Fulda, der aus dem Kontrollgremium ausscheidet.

Claus Bähre absolvierte sein BWL-Studium an der Universität Mannheim und betreut seit 1993 namhafte Kunden aus den Branchen Dienstleistung, Private Equity, Automotive, Maschinen-/Anlagenbau, Handel und Schifffahrt.

Bildquelle: CSS AG