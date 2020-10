Das bringt es und darauf ist zu achten

Gerade Automatismen, die möglichst auch personalisiert sein sollten, unterstreichen die positiven Auswirkungen einer Software. Trifft auf ein Stellenangebot z.B. eine neue Bewerbung ein, geht automatisch eine persönliche Mail an den Bewerber, dass seine Unterlagen angekommen sind. Diese „Kundenpflege“ kommt bei potenziellen Mitarbeitern sehr gut an. Durch automatisierte Routinen verkürzt sich die Zeit bis zum Bewerbungsgespräch nach Herstellerversprechen um bis zu 50 Prozent.

Wenn das Bewerbungsmanagement-System sich in die Unternehmens-Homepage integrieren lässt, läuft jede Bewerbung mit minimaler Bearbeitung in das System. Über die Software lassen sich Bewerbungen direkt in verschiedene Jobportale schicken, wodurch ebenfalls enorm viel Zeit für das sonst händische Einpflegen gespart werden kann. Gerade kleinere und mittlere Unternehmen verlieren bei der Suche nach qualifizierten Kandidaten gegenüber größeren Konkurrenten auf dem Arbeitsmarkt keine kostbare Zeit, weil der Prozess durch zu viele Schnittstellen und unterschiedliche Systeme zu lange dauert.