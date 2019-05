Das bringt IoT in der Landwirtschaft

{newsItem.falMedia[0]}

Das EU-Forschungsprojekt „Internet of Food & Farm 2020“ (IoF2020) veröffentlichte Handlungsempfehlungen für die Etablierung des Internet of Things (IoT) in der europäischen Land- und Ernährungswirtschaft. Noch mangelt es an wesentlichen Voraussetzungen in der Branche. Auch die Politik ist hier gefordert.