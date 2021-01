Den Bestellprozess digitalisiert

{newsItem.falMedia[0]}

Das Unternehmen setzt dazu auf Lieferantenportal.de. Mit dem Cloud-basierten Tool von Remira werden alle Dienstleister in die unternehmenseigene Supply Chain integriert und der gesamte Einkaufsprozess beschleunigt.

KW Automotive ist seit vielen Jahren ein großer Anbieter von Gewindefahrwerken. Das ständig wachsende Lieferprogramm umfasst mehrere tausend Anwendungen und Rennsportlösungen für den nationalen und internationalen Motorsport. Zudem ist die Firma Partner zahlreicher renommierter Unternehmen aus der Automobilindustrie. In Deutschland entwickeln und vertreiben rund 300 Mitarbeiter innovative Fahrwerkssysteme, weltweit sind sechs Auslandsgesellschaften direkt an die KW angeschlossen. Die Abwicklung der Bestell- und Lieferprozesse wurde in den vergangenen Jahren für das Unternehmen immer anspruchsvoller. Auf der Suche nach einer Lösung zur Optimierung der Prozesse ist Gerd Sailer, Leiter Einkauf bei KW Automotive, auf die SaaS-Lösung Lieferantenportal.de der Remira gestoßen.

„Wir waren auf der Suche nach einer Web-EDI-Lösung, haben aber dann gemerkt, dass bei gleichem Integrationsaufwand und niedrigerem Preis auch mehr möglich ist. Insbesondere das einfache Handling der Daten auf der Plattform, wichtig für die Akzeptanz bei den Lieferanten, war letztlich ausschlaggebend für die Entscheidung für Lieferantenportal.de”, so Gerd Sailer. Die Cloud-basierte Software-Lösung unterstützt Anwender bei der Digitalisierung ihrer Beschaffungsprozesse und der Sicherung einer reibungslosen Supply Chain. Bisher wurde der Einkauf bei KW Automotive weitestgehend manuell abgewickelt. Die Bestellungen wurden als PDF via E-Mail versandt, die Auftragsbestätigung händisch durch den Einkäufer eingegeben und gegengeprüft. Diese Vorgehensweise kostete viel Zeit und war zudem anfälliger für Übertragungsfehler.

Die SaaS-Lösung soll künftig die Abläufe und Kommunikation mit den Lieferanten vereinfachen. Auf der Plattform können alle Zulieferer integriert werden. So werden die Bestellungen elektronisch über das Portal übermittelt und vom Lieferanten bestätigt. Außerdem prüft die Software-Lösung die vom Lieferanten übermittelten Daten und ersetzt so den manuellen Abgleich. Falls es dort bei der Auftragsmenge, dem Preis oder dem Liefertermin zu Abweichungen kommt, nimmt der Einkäufer eine Prüfung vor. Auch die Erstellung von Etiketten kann von den Lieferanten über das Portal vorgenommen werden. Außerdem bietet die Software-Lösung die Möglichkeit, dass Lieferanten direkt aus dem Programm heraus Lieferungen bilden und im Verpackungsprozess ein Lieferavis auf Packstückebene erzeugen. In Verbindung mit der Etikettierung werden so die Prozesse im Wareneingang deutlich beschleunigt.

