Deshalb ist Agilität so wichtig

Eine neue Studie, die von Ricoh Europe in Auftrag gegeben wurde, zeigt auf, wo Europas Führungskräfte die größten Hindernisse für mehr Agilität im eigenen Unternehmen sehen. Laut den 2.140 befragten Führungspersönlichkeiten sind dies starre Vorschriften (39 Prozent), mangelnde Investitionen in neue Technologien (37 Prozent) und blockierende Hierarchien (35 Prozent). Diese Faktoren stehen laut Studie der flexiblen, agilen Natur eines digital gestützten Arbeitsplatzes entgegen, der es Unternehmen erlauben kann, von Marktveränderungen besser zu profitieren.



Trotz der erkannten Notwendigkeit versuchen nur wenige Führungskräfte, in ihren Unternehmen eine agilere Arbeitsumgebung zu fördern: Lediglich 33 Prozent gaben an, dass sie aktiv eine Arbeitsatmosphäre unterstützen, die schnelle Reaktionen auf wechselnde Kundenbedürfnisse in den Mittelpunkt stellt. Javier Diez-Aguirre, Vice President Corporate Marketing bei Ricoh Europe, sagt: „Agilität ist sowohl eine Einstellungsfrage als auch die Fähigkeit, schnell zu reagieren. Um echte Agilität zu erreichen, müssen Firmen eine firmenweite 360-Grad-Überprüfung durchführen. Dabei wird neu bewertet, wie Prozesse, Kultur und Technologie einem Unternehmen ganz konkret nützen können.

„Viele Führungskräfte betrachten die Anwendung und Verbesserung digitaler Arbeitsabläufe als wichtigen Entwicklungsschritt, heißt es. Die am häufigsten genannten Top-Prioritäten zur Steigerung der Agilität sind Datenanalyse (50 Prozent), Management- (41 Prozent) und Finanzprozesse (39 Prozent). Der Einsatz von Analysetechnologien zur Erkennung neuer Trends und Geschäftsmöglichkeiten ist ebenfalls für die Mehrheit der Befragten (60 Prozent) zur Norm geworden, wobei von diesen betont wird, dass die intelligentere Nutzung von Daten der Schlüssel zur Verbesserung der Agilität sei.



Hierzu ergänzt Diez-Aguirre: „In der heutigen Geschäftswelt ist es unerlässlich, intelligente Technologien zu nutzen, um von neuen Möglichkeiten zu profitieren. Aber das allein reicht nicht.“ Vielmehr müssten Führungskräfte eine aufgeschlossene Kultur fördern, in der Mitarbeiter kalkulierte Risiken eingehen können. Die Fähigkeit, schnelle Entscheidungen zu treffen und sie rasch umzusetzen, sei ebenfalls unentbehrlich. Nicht zuletzt sei die gute Nachricht jedoch, dass Europas Führungspersönlichkeiten laut Studie klar erkennen, dass Investitionen in einen digital gestützten Arbeitsplatz die Grundlage für eine profitable unternehmerische Agilität bilden.“

Bildquelle: Thinkstok/iStock