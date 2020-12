ITM: Herr Willigens, Anwender stehen heute vor einer Vielzahl an Möglichkeiten, wenn es um die Wahl der richtigen IT-Infrastrukturen geht. Welche Strategie ist bei mittelständischen Unternehmen am weitesten verbreitet?

Gabriel Willigens: Eine gute Frage! Die Antwort lautet wohl: keine. Standardlösungen sind in der IT ein schwieriges Thema, besonders wenn es um die Infrastruktur geht. Hier ist ein großer Hype entstanden, der in der Praxis so aber schlichtweg nicht umsetzbar ist. Besonders im Mittelstand gibt es nicht die eine IT-Strategie – die Anforderungen sind zu individuell. Was wir aber sehen, ist, dass der Weg fast ausnahmslos in die Cloud führt.