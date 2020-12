„Die Kapazität wird weiterwachsen“

ITM: Welche Faktoren beeinflussen die Zuverlässigkeit und Erweiterbarkeit?

Kaese: Enterprise-Festplatten und -SSDs haben heute durchweg eine „Mean Time To Failure“ (MTTF) von mehr als zwei Millionen Stunden, sind also sehr zuverlässig. Natürlich wäre es ideal, könnten Unternehmen bereits bei der Einführung von Storage-Systemen eine Kapazität bereitstellen, die auch in fünf Jahren noch ausreichend ist. Aber nicht zuletzt aus Kostengründen ist das nur selten möglich. Also muss der Storage erweiterbar sein. Verläuft die Entwicklung des Speicherbedarfs vorhersehbar, bietet sich eine Scale-up-Lösung an, etwa ein Storage-Server oder ein Enterprise-NAS mit Schnittstellen für den Anschluss von Erweiterungsgehäusen. Ist der Speicherbedarf nicht planbar, sollten Unternehmen über Scale-out-Lösungen wie Ceph nachdenken. Hier wird der Speicher nicht an einen zentralen Storage-Server angeschlossen, sondern viele Storage-Server, sogenannte Nodes, werden zu Clustern verbunden.