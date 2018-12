Die Suche nach dem passenden Colocation-Provider

Von: Falk Weinreich*

Viele Rechenzentren befinden sich aktuelle nicht mehr auf dem neuesten Stand der Technik. IT-Infrastrukturen altern relativ schnell, sofern sie nicht permanent an die Veränderungen angepasst werden, die mit Regulierungen, Cyberbedrohungen und nicht zuletzt den Bedürfnissen und Erwartungen von Nutzern einhergehen. In diesem Zusammenhang kann die Wahl des falschen Colocation-Anbieters teils erhebliche Auswirkungen auf den Betrieb eines Unternehmens haben. Heute zählen vor allem die Faktoren Performance und Business Continuity, aber auch Sicherheitsaspekte und Kostenpunkte. Es kann sich also lohnen, vor dem Beginn einer Geschäftsbeziehung mit Colocation-Providern eine Due-Diligence-Prüfung durchzuführen, um Vor- und Nachteile der Betreiber exakt einordnen zu können.

Die Standortfrage: Es mag in der heutigen stark vernetzten Welt auf den ersten Blick unwichtig erscheinen, ob sich die Daten eines Unternehmens in derselben Stadt, oder auf der anderen Seite der Welt befinden. Tatsächlich aber ist es essenziell zu wissen, wo die wertvollen Daten liegen. Sowohl aus rechtlicher Sicht – etwa im Zusammenhang mit Gesetzen wie der EU-DSGVO – als auch für die Business Continuity und Performance spielt der Aufenthaltsort eine entscheidende Rolle. So müssen bei geschäftskritischen Daten u. a. auch Faktoren wie die Wahrscheinlichkeit von Naturkatastrophen berücksichtigt werden. Damit steht unweigerlich auch der Standort im Fokus. Hinzu kommt: Ein weit entferntes Rechenzentrum mag mit niedrigeren Kosten verbunden sein. Die zusätzliche Latenzzeit für die Übermittlung von Informationen führt allerdings nicht selten dazu, dass Hochleistungsanwendungen nicht oder nur unbefriedigend ausgeführt werden können. Für Unternehmen, die auf das Internet der Dinge angewiesen sind, oder für Organisationen in Branchen, in denen Millisekunden über den Geschäftserfolg entscheiden, wie beispielsweise mit Finanzdienstleistungen, ist die Nähe zum Netzwerkrand in der Regel ein besonders wichtiger Faktor bei der Wahl des Rechenzentrumspartners.

Konnektivität ist mehr als nur das Kabel, das Daten vom Datacenter zum Kunden transportiert. Die besten Colocation-Anbieter verfügen über mehrere Rechenzentren in der gesamten Region und bieten so ein zusätzliches Maß an Stabilität, sollte es zu unvorhergesehenen Störungen wie Naturkatastrophen oder Energieausfällen kommen. Eine Replikation auf sekundäre Einrichtungen oder eine IT-Architektur, die über geografisch verteilte Standorte verfügt, gehören zu den effektivsten Formen der Ausfallsicherheit. Im Idealfall wählen Unternehmen einen Anbieter mit einem eigenen carrier-neutralen Netzwerk, das eine Auswahl an Konnektivitätsanbietern ermöglicht. Kompetenz: Wie in anderen Branchen ist auch im Rechenzentrumssegment der globale Mangel an technischen Fachkräften eine echte Herausforderung. Unternehmen sollten daher einen potentiellen Anbieter fragen, welche Zeit und Ressourcen er für die kontinuierliche Weiterbildung seiner Mitarbeiter aufwendet und welche Strategie er verfolgt, um diese knappen Talente gewinnen und halten zu können.

Grundsätzlich besteht ein erhebliches Gefälle zwischen den verschiedenen Anbietern in Bezug auf Kosten, Sicherheit, Konnektivität, Widerstandsfähigkeit und andere Faktoren. Unterschiedliche Rechenzentren eignen sich den teils sehr unterschiedlichen Bedürfnissen von Unternehmen und Branchen. Um den richtigen Colocation-Provider finden zu können, eignet sich eine ausführliche Due-Diligence-Prüfung dazu, den richtigen Partner für eine erfolgreiche und langfristige Beziehung finden zu können.



* Der Autor Falk Weinreich ist Senior Vice President of Sales and Marketing bei Colt DCS.

Bildquelle: Thinkstock/iStock