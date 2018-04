Digitale Erfolgsgeschichten aus dem Mittelstand

Im März wurde das Mittelstand-4.0-Kompetenzzentrum IT-Wirtschaft in Berlin eröffnet, im Juni präsentiert es sich auf der Cebit in Hannover. Das Kompetenzzentrum unterstützt kleine und mittelständische Unternehmen der IT-Wirtschaft bei der Bildung von Kooperationen und der Schaffung innovativer Lösungen zur Digitalisierung. Damit wird die Rolle der mittelständischen IT-Wirtschaft als „Enabler“ der Digitalisierung und Anbieter von Lösungen „vom Mittelstand für den Mittelstand“ gestärkt und ausgebaut. Das Kompetenzzentrum wird vom Bundesverband IT-Mittelstand (BITMi) geleitet. Projektpartner sind die Technische Hochschule Wildau und die Technische Hochschule Brandenburg. „Das Kompetenzzentrum ist ein wichtiger Beitrag, den wir gemeinsam mit dem IT-Mittelstand leisten werden, um die Digitalisierung und Internationalisierung der deutschen mittelständischen IT-Wirtschaft zu stärken“, sagt Dr. Oliver Grün, Präsident des BITMi.

„We go digital“



Unter dem Motto „We do digital“ rufen die Industrie- und Handelskammern in Deutschland Start-ups sowie kleine und mittlere Unternehmen mit bis zu 500 Mitarbeitern auf, ihre digitale Erfolgsstory zu präsentieren. Die Initiative möchte Betriebe animieren, eigene digitale Strategien zu entwickeln und damit selbst einen wichtigen Beitrag zur digitalen Transformation in Deutschland zu leisten. Ziel ist es, möglichst viele Best-Practice-Beispiele an die Öffentlichkeit zu bringen, vor allem auch solche, die noch unbekannt sind. Bis zum 14. Mai 2018 können sich Unternehmen bei der Initiative unter www.wedodigital.de bewerben.

Digitalisierung praktisch gestalten



Unter dem Motto „Mittelstand: Digitalisierung praktisch gestalten“ bietet der Messe-Freitag ein umfangreiches Programm für kleine und mittelständische Unternehmen. Hier informieren und diskutieren Experten auf der Center Stage in zehn Impulsvorträgen über eine digital geprägte Arbeitskultur und die daraus resultierenden Chancen auf höhere Produktivität. Vorgestellt werden auch gewinnorientierte, mit digitalem Mehrwert „angereicherte“ Geschäftsmodelle sowie Empfehlungen, wie sich Kunden mit innovativen Produkten und Dienstleistungen begeistern lassen. Parallel zu den Vorträgen können die Teilnehmer an mehreren Anlaufstellen mit Experten über Details ihrer Digitalisierung sprechen und sich mit Gleichgesinnten austauschen.

Ohne teure Hardware



Auch die Start-ups der Messe liefern neue Lösungen für den Mittelstand. Ein Beispiel zeigt Jenni Schwanenberg mit ihrer „WerkerApp“, die ihr Team speziell für die knapp eine Millionen kleinen Handwerksbetriebe in Deutschland entwickelt hat. Die App verbindet das Büro mit der Baustelle. Baustellendokumentationen, Baustellenfotos und die jeweiligen Fortschritte können mit der WerkerApp bereits von der Baustelle übernommen werden, ohne dass man die Mitarbeiter auf komplizierte Softwareschulen oder teure Hardware kaufen muss.

Noch zögerlich bei der Umsetzung



Mittelständische Unternehmen sind noch zögerlich bei der Umsetzung digitaler Strategien. Laut einer Analyse von KfW Research investieren lediglich 26 Prozent in den Einsatz digitaler Technologien für Prozesse, Produkte oder Dienstleistungen. Die größte Rolle bei den Digitalisierungsvorhaben des Mittelstands spielt die Erneuerung von IT-Strukturen (54 Prozent der Befragten), dicht gefolgt von der Digitalisierung der Kontakte zu Kunden und Zulieferern (52 Prozent). Dann folgen Investitionen in den Aufbau von spezifischem Know-how (38 Prozent) sowie die Reorganisation des Workflows (29 Prozent).

Auch die Topthemen der Messe sollen interessant für den Mittelstand sein. Sie dienen laut Veranstalter als Inspirationsquelle und zeigen auf, wie digitale Technologien die Arbeitswelt verändern und neues Geschäft entstehen lassen: Artificial Intelligence (AI), Internet of Things (IoT), Augmented und Virtual Reality (AR/VR), Sicherheit, Blockchain, Drohnen und Unmanned Systems, Future Mobility sowie Human Robotics. Alle Topthemen werden nicht nur in der Fläche, sondern auch ausgiebig auf den verschiedenen d!talk-Bühnen behandelt, heißt es.



Bildquelle: Thinkstock/iStock