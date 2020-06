Digitale Vertriebsstrategien im Pflanzenversand

Vor fünf Jahren war die in Münster ansässige Volmary GmbH noch ausschließlich auf den Offline-Handel fokussiert. Für den Gartenfachhandel gab es zwar ein Online-Portal zur Bestellannahme und für den Privatverbraucher eine Firmen-Website. Das Internet als Vertriebskanal spielte aber noch keine Rolle. Die Marke trat gegenüber dem Endverbraucher z.B. mit einem Markenlogo so gut wie nicht in Erscheinung. Ferner entwickelten branchenfremde Anbieter wie die Tengelmann-Gruppe oder der Burda-Verlag große Portale zum Online-Pflanzenverkauf. Vor dem Hintergrund drohender neuer Konkurrenz und fehlender Touch Points zum Endverbraucher musste Volmary also neue Wege einschlagen.