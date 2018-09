Digitaler Absatzkanal ergänzt bestehende Vertriebswege

{newsItem.falMedia[0]}

Der Mittelständler plant, Kunden in Zukunft einen digitalen Informations- und Verkaufskanal zur Verfügung zu stellen. Damit, so das Unternehmen, sollen Kunden leichter auf das Portfolio der Gruppe zugreifen und sich über die Produkteigenschaften informieren können. Registrierte Kunden könnten bald außerdem transparent Preise und Lieferzeiten einsehen und direkt bestellen. In Zusammenarbeit mit der unternehmenseigenen Logistik sollen so auch Lieferort und Wunschtermin koordiniert werden können.

Basis dafür sei eine transaktionsbasierte Intershop-Lösung. Für diese habe man sich aufgrund der umfangreichen Out-of-the-Box-Funktionalitäten entschieden, um eine schnelle Markteinführung für den zusätzlichen Vertriebskanal sicherzustellen. Zudem seien auch Skalierbarkeit und Flexibilität der Lösung für die Entscheidung ausschlaggebend gewesen, teilte der Hersteller von Hochfrequenztechnik mit.

Im Zuge der Projektumsetzung seien zugleich weitere Digitalisierungsschritte in Angriff genommen worden. Dazu kommentiert Matthias Riedinger, Projektmanager Digitalisierung bei Spinner: „Das E-Commerce-Projekt war ein Kristallisationspunkt und wichtiger Baustein bei der Digitalisierung z.T. noch analoger Vorgänge, der Verknüpfung von zentralen Systemen und Datenbanken und der Automatisierung von Prozessen. Damit kann nun auch die Organisation schneller und schlanker agieren.“ Angesichts dessen seien weitere Ausbaustufen realistisch.

