Dr. Matthias Laux ist neuer Abas-CTO

Nach seinem Studium und der Promotion in Luft- und Raumfahrttechnik mit Tätigkeit bei der NASA, hat der 53-Jährige Laux in der Vergangenheit bereits Positionen als CIO, CTO sowie Gesamtverantwortlicher für die Software-Entwicklung durchlaufen und war für Unternehmen wie IBM oder Sun Microsystems tätig. Sein zentraler Erfahrungsschwerpunkt liegt im Bereich Cloud: Er begleitete unter anderem die Entwicklung von Lifesensor, der cloud-basierten persönlichen Gesundheitsakte von ICW. Zuletzt verantwortete er als Vice President die Global Cloud Payroll Produkte bei Sage Software sowie die Entwicklung eines neuen globalen Lohn-Produktes in der Cloud und war an der erfolgreichen Cloud-Transformation von On-Premise Produkten durch die Anreicherung als Hybrid Cloud beteiligt.

Bei dem ERP-Spezialisten liegt sein Fokus nun speziell auf der Umsetzung der Cloud-Strategie, um das ERP-System in das SaaS-Angebot einzubinden. In der Rolle als CTO steht Laux in der End-to-End-Verantwortung der Technologie und Architektur der unternehmenseigenen Softwareprodukte. Darüber hinaus ist er für das Technologie-Scouting – also die Identifizierung aktueller Trends wie AI und Machine Learning, IoT oder Blockchain – zuständig und übernimmt die Analyse der Use Cases. Ebenso verantwortet er den Betrieb sowie die Weiterentwicklung der Abas-Plattform hinsichtlich Vereinfachung der Anwendungsentwicklung und Individualisierung.

Bildquelle: Abas Software AG