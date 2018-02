E-Learning-Dienstleister wachsen erneut

Für die aktuelle Erhebung haben 35 Anbieter Angaben über die Wirtschaftsdaten der vergangenen zwei abgeschlossenen Geschäftsjahre gemacht. Anhand dieser Angaben wurden die Entwicklungen des Umsatzvolumens und der Mitarbeiterzahl der Branche ermittelt, die Umsatzanteile der E-Learning-Geschäftsfelder errechnet und eine Übersicht der wichtigsten deutschen E-Learning-Anbieter erstellt.



Laut Berechnungen ist der deutsche E-Learning-Markt von 2015 auf 2016 weiter gewachsen ist. Die Anbieter der Branche erwirtschafteten ein Umsatzplus von gut acht Prozent. Damit zeigen sie sich nach wie vor deutlich wachstumsstärker als die deutsche Gesamtwirtschaft, die im gleichen Zeitraum ein Plus von 1,9 Prozent verzeichnete.

E-Learning-Fachkräfte bleiben gefragt

Allerdings sei zu beobachten, dass die großen Player am deutschen E-Learning-Markt ein deutlich höheres Wachstum erreichen als die „breite Basis“. So konnten die sechs umsatzstärksten Anbieter zusammen ein Plus von 14 Prozent erreichen, während die 20 „mittleren“ Unternehmen eine Steigerung von gerade sieben Prozent im Vergleich zum Vorjahr erreichten. Aktuell ist das „Anbieten bzw. Verkaufen von digitalen Lerninhalten und E-Learning- Kursen“ laut Studie das wichtigste Geschäftsfeld der E-Learning-Dienstleister (38,7 Prozent des Umsatzes). Die „Erstellung bzw. Veredelung von digitalen Lerninhalten“ ist gegenüber den Vorjahren noch einmal deutlich zurückgegangen (auf jetzt 26,9 Prozent), heißt es.



Auch auf dem Arbeitsmarkt für E-Learning-Fachkräfte sei die Entwicklung weiterhin sehr positiv. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Anzahl der Festangestellten in der E- Learning-Branche deutlich gestiegen (plus 17 Prozent). Damit wächst der E-Learning-Arbeitsmarkt zum dritten Mal in Folge im zweistelligen Prozentbereich – und aktuell sogar noch stärker als der Branchenumsatz.