Eisbär Eis mit neuem Tiefkühllager

{newsItem.falMedia[0]}

Eisbär Eis hat in seinem Unternehmen in Ribnitz-Damgarten ein neues Tiefkühllager in Betrieb genommen. Das automatische Hochregallager verfügt über drei Gassen mit doppelt tiefer Palettenlagerung für insgesamt 12.000 Europaletten. Für die Steuerung und das Management des neuen Lagers nutzt Eisbär Eis die ERP-Lösung Gus-OS-Suite. Die neue Halle wurde zudem direkt an die Produktion in Ribnitz-Damgarten angebunden, wo diese Lösung bereits seit einigen Jahren im Einsatz ist.

Der Eiswarenhersteller Eisbär Eis hat ein neues Tiefkühllager in betrieb genommen und in sein bestehendes ERP-System integriert.

Die Maschinen bei dem Eishersteller laufen auf Hochtouren – und die Auslastung steigt weiter. Aktuell stellt das Familienunternehmen täglich rund zwei Millionen Eisportionen her, verpackt diese und verschickt sie an den Einzelhandel und an Lieferdienste in ganz Europa. „Aufgrund der großen Nachfrage kamen wir mit den vorhandenen Lagerkapazitäten in Ribnitz-Damgarten nicht mehr aus“, erklärt Thomas Fürtig, Betriebsleiter bei Eisbär. Das Unternehmen entschied sich daher, ein neues Tiefkühlhochregallager zu errichten und dieses direkt an die Produktion anzubinden.

„Wir steuern unsere Geschäftsprozesse bereits seit vielen Jahren mit der Gus-OS Suite“, so Fürtig. „Es lag daher nahe, auch das Management des neuen Lagers mit dem ERP-System dort abzubilden.“

Was zunächst nur nach einer einfachen Anbindung des neuen automatischen Tiefkühlregals aussah, wuchs schnell zu einem sehr umfangreichen Projekt heran. Denn der Lebensmittelhersteller hatte 2018 einige Unternehmensbereiche mehrfach umgebaut. Neben der Implementierung und Anbindung des neuen Lagerverwaltungssystems musste das Projektteam daher auch fast alle anderen nach- und vorgelagerten Prozesse anpassen. Das erforderte eine umfassende Planung und Neuterminierung. Eine weitere Herausforderung war die Implementierung von mehr als zehn im Lager verteilten Leitständen, um sämtliche Materialflüsse transparent abbilden zu können.

Bild: Gettyimages/iStock