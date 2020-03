Frauen weiterhin unterrepräsentiert

{newsItem.falMedia[0]}

Eine Statistik der Bundesagentur für Arbeit zeigt, dass die Anzahl der Informatik-Studentinnen seit 1993 deutlich gestiegen ist: von 12 Prozent auf 22,5 Prozent im Jahr 2018. Laut SD Worx ist es ratsam, Frauen in diesem Bereich zu fördern, da sonst die weibliche Perspektive in der IT-Branche fehlt. Diese sei gerade bei der Entwicklung von Künstlicher Intelligenz bedeutend, damit diese im Einsatz den Bedürfnissen der gesamten Gesellschaft dient, wie auch das Weltwirtschaftsforum in einer seiner letzten Studien zur weltweiten Gleichberechtigung schreibt.

Bildquelle: Getty Images / iStock